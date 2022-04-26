Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü - Haberler

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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından tabancı ile vurulan Ümit Doğan ağır yaralandı. Silah sesi üzerine haber verilmesiyle birlikte, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümit Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya karışan ya da karışanları bulmak için çalışma başlattı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümit Doğan, Osmaniye, Karaçay, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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