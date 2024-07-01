Osmaniye'de silahlı çatışma: 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde silahlı çatışma çıktı, yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Düziçi ilçesi Ellek Beldesi Çıraz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Lütfü E.'ye ait eve hırsızlığa gelenlerle Lütfü E.'nin akrabaları arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Veli E. (32) ve Mesut İ. (46) yaralandı. Hırsızlar kaçarak olay yerinden uzaklaşırken silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - OSMANİYE