Osmaniye'de Şarjlı Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Şarjlı Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Osmaniye'de kontrolden çıkan bir şarjlı bisiklet köprüden dereye düştü. Kazada Hayrullah Ü. hayatını kaybederken, Oğuzhan A. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de kontrolden çıkan şarjlı bisiklet köprüden dereye uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Haraz Mahallesi Karaçay deresi üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Yokuştan aşağı inen şarjlı bisiklet virajı alamayarak köprü korkuluğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle dere yatağına düşen 2 kişiden Hayrullah Ü. hayatını kaybederken Oğuzhan A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Hayrullah Ü. ve yaralanan Oğuzhan A. AFAD, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla dere yatağından çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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