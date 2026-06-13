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Osmaniye'de sağanak yağış sonrası dere taştı

Osmaniye'de sağanak yağış sonrası dere taştı
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde etkili sağanak yağış nedeniyle Kölete Deresi taştı. Alibeyli ve Yeşilyayla köylerinde su seviyesi yükseldi, can kaybı yaşanmadı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kölete Deresi'nin su seviyesi yükselerek taştı.

Sumbas ilçesinde etkisini gösteren yağışların ardından Alibeyli köyü ile Yeşilyayla köyünden geçen Kölete Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Debinin artmasıyla dere yatağından taşarken, bölgede herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, yağışların etkisini sürdürmesi halinde dere ve su yataklarının bulunduğu bölgelerde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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