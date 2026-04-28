Osmaniye'de pikap alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki bir pikapta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bahçe ilçesine bağlı Savranlı köyü köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü seyir halindeyken aracının motor bölümünden yükselen alevleri fark etti. Bunun üzerine aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

