Osmaniye'de otoyolda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
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Osmaniye'de otoyolda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Osmaniye'de otoyolda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi ilçesin Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osmaniye istikametindeki 4 araç zincirlime trafik kazasına karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak ambulanslara bindirdi. Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa