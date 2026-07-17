Osmaniye'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Osmaniye'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çörtük Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, 80 AIF 360 plakalı motosikleti kullanan Hüseyin E.'ye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazaya karışarak olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobilin tespit edilmesi ve sürücüsünün yakalanması için inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı