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Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Karacaoğlan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü bilinmeyen otomobil ile I.I. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşakta otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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