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Osmaniye'de otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'de otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Karacaoğlan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile I.I. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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