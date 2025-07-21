Osmaniye'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Osmaniye'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Harun K. idaresindeki 06 KE 696 plakalı otomobil ile Metehan E. yönetimindeki 80 AGK 467 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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