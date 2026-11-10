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Osmaniye’de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki direklere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki direklere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan direklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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