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Kadirli'de tır-otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Kadirli'de tır-otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesine bağlı Akarca Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki tır ile Volkan Küçükkılınç yönetimindeki 80 AEC 623 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Volkan Küçükkılınç ile A.T., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan tır sürücüsü A.D. ile otomobil sürücüsü Volkan Küçükkılınç özel hastaneye, A.T. ise Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan Volkan Küçükkılınç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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