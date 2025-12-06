Kazada kapanan E-90 Otoyolu, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen otobüs-tır kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar yoldan çekildikten sonra yol trafiğe tekrar açıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikametinin O52-12-006 kilometresinde yaşandı. H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı çekici, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şeritte durdu. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan İzmir-Gaziantep seferini yapan A.A. (42) idaresindeki 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, duran çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastanelere sevk etti. Kazada 11 kişi yaralanırken, 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Gaziantep yönü, araçların yoldan çekilmesi ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin inceleme ve yol güvenliği çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE