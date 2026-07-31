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Osmaniye’de orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Osmaniye’de orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
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Osmaniye’de çalılık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Osmaniye'de çalılık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, merkez ilçeye bağlı Yarpuz Mahallesi Türkü mevkisinde öğle saatlerinde çalılık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz ve yaklaşık 100 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceleyen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Osmaniye'mize geçmiş olsun. Memleketimize, milletimize geçmiş olsun.

Saat 11.40 sıralarında Osmaniye Merkez Yarpuz Köyü'ne bağlı Türkü Mahallesi'nde orman yangını başladığına ilişkin ihbar geldi. İhbarla birlikte öncelikle örtü yangını olarak başlayan yangın, daha sonra ormanlık alana sirayet etti.Tüm birimlerimiz hızlı ve koordineli bir şekilde yangını bertaraf etmek için mücadeleye başladı. Bu kapsamda başta Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Orman Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere AFAD'ımız ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 100 personel, 8 hava aracı ve 12 arazözle çalışmalarını sürdürüyor.Şu anda yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık diyebiliriz. Ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Ormanlık alanda yaklaşık 2 hektarlık bölgede yer yer yanmaya devam eden noktalar bulunuyor. Bu nedenle tüm ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz.Hava araçlarımız özellikle Kalecik Barajı ve Yarpuz Göleti'nden su alarak hızlı bir şekilde havadan müdahaleye devam ediyor. Bunu hep birlikte görüyoruz.Tekrar geçmiş olsun. İnşallah çok kısa süre içerisinde yangını tamamen kontrol altına almayı umut ediyoruz. En büyük tesellimiz ise olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamış olmasıdır.

Tekrar teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." Dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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