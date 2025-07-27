Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. 30 dekar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Alıç Yaylası mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 6 arazöz, 2 helikopter, 6 pikap ve 54 işçi müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin kontrol altına alındığı ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında il belirlemelere göre 30 dekar alan zarar gördü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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