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Osmaniye’de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Osmaniye’de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Kadirli'ye bağlı Kızyusuflu köyü Cennetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz ve 50 kişilik ekiple müdahale edildi. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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