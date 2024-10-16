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Osmaniye'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir motosikletin otomobile çarparak kaldırımda bekleyen yayalara da zarar vermesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin önce otomobile sonra kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. idaresindeki 46 AGB 059 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada Zehra T. yönetimindeki 31 AFB 745 plakalı motosiklet otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımdaki yayalar Gülsüm Y. ve Şeriban M.'ye de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Zehra T. ve kaldırımda bekleyen Gülsüm Y. ve Şeriban M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından motosiklet otoparka kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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