Osmaniye'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin önce otomobile sonra kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. idaresindeki 46 AGB 059 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada Zehra T. yönetimindeki 31 AFB 745 plakalı motosiklet otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımdaki yayalar Gülsüm Y. ve Şeriban M.'ye de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Zehra T. ve kaldırımda bekleyen Gülsüm Y. ve Şeriban M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından motosiklet otoparka kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE