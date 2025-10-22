Haberler

Osmaniye'de Motosiklet ile Tanker Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Motosiklet ile Tanker Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Düziçi ilçesinde motosiklet ile tanker arasında meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki Aziz Yurduseven ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile tankerin karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Düziçi Çevre Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet ile tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aziz Yurduseven (55) yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yurduseven, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Aziz Yurduseven'in 55 yaşında ve üç çocuk babası olduğu belirtildi. - OSMANİYE

