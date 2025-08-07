Osmaniye'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş Tepesi altı, çamlık yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakaları öğrenilmeyen minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerin kimliklerinin belirlenemediği kazada minibüs ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE