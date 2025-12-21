Haberler

Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu
Osmaniye Asri Mezarlığı'nda park halinde bir otomobilde bulunan iki genç, olay yerinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Polis, cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Osmaniye'de asri mezarlık içerisinde park halindeki bir otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir araçta hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.'nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlerin cenazeleri, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın cinayet ya da intihar olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
