Osmaniye'de Kurşunlama Olaylarının Şüphelileri Tutuklandı

Osmaniye'de Kurşunlama Olaylarının Şüphelileri Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de meydana gelen kurşunlama olaylarının şüphelisi 6 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda 1 tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Osmaniye'de farklı tarihlerde meydana gelen ikamet ve iş yeri kurşunlama olaylarının şüphelisi 6 şahıstan 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin, bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen ikamet ve iş yeri kurşunlama suçlarına yönelik operasyon başlattı. Operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin, bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti

Alaçatı'da locaya ödedikleri fiyatı isyan ederek açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı

Yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.