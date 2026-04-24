Osmaniye'de kontrolden çıkan tır gişeye çarptı: 1 yaralı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır gişe kabinine çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, OSB girişinde seyir halindeki tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak gişe kulübesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmında büyük çapta hasar oluşurken, gişe kabini de yerinden oynadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

