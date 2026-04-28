Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi: 1 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, boş bir dükkana girerek durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 01 EF 876 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bir apartmanın altındaki boş dükkana girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı