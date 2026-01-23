Haberler

Osmaniye'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan kar yağışı, kırsal ve yüksek kesimlerde yolları beyaza bürüdü. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yetkililer zincirsiz yola çıkmamaları için uyarılarda bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Düziçi ilçesinin özellikle kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yollar kısa sürede beyaza büründü. Karla kaplanan güzergahlarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, zaman zaman durmak zorunda kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede görev yapan ekipler, yolların açık tutulması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Görüntüye tepki yağıyor! Genel başkan yemeğe çakarlı konvoyla gitti
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım