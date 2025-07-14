Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 123 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Osmaniye'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda 123 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli silahlar, uyuşturucu maddeler ve kaçak sigara ele geçirildi.
Osmaniye'de jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz tarihlerinde 138 asayiş olayıyla ilgili 123 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 13 av tüfeği mühimmatı, 9 tabanca mühimmatı, 93 gram bonzai, 20 gram kubar esrar, 5 gram amfetamin, 2 gram metamfetamin, 75 gram diğer narkotik -psikotrop madde, 10 uyuşturucu hap, 4 kök kenevir, 4 gram kenevir tohumu ve bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE