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Osmaniye'de İcra Memuru Tartışmasında Polis Memuru Yaralandı

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Osmaniye'de bir iş yerine haciz işlemi için giden polis memuru, çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Yaralı memur hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de icra memurlarıyla birlikte haciz işlemi için bir iş yerine giden polis memuru, çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Osmaniye merkezde bulunan Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine haciz işlemleri için giden icra memurları ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, polis memuru M.K.'yi (34) silahla bacağından vurdu.

Yaralı polis memuru ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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