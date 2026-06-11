Haberler

Osmaniye'de husumet kanlı bitti: 2 yaralı, 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de husumet kanlı bitti: 2 yaralı, 3 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kaçan 3 şüpheli, gasp ettikleri araçla kaçarken polis tarafından yakalandı. Araçlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Osmaniye'de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, gasp ettikleri araçla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Olay, Toprakkale ilçesindeki Cezaevi Taburu Park alanında meydana geldi. İddiaya göre A.Y. (33), F.A. (25) ve G.E. (23), 01 BGP 921 plakalı araçla olay yerine gelerek daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.Ş. (34), M.R.K. (22) ve A.G.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.R.K. ile A.G. yaralandı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, cezaevi virajında trafik kazası yaptı. Kazanın ardından 31 ACL 747 plakalı bir aracı gasp ederek kaçmaya devam eden şüpheliler için polis ekipleri çalışma başlattı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takip sonucu 3 şüpheli Osmaniye merkezde yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 3 tabanca, 1 AK-47 marka tüfek ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca olay yerinde de 1 tabanca ile 1 av tüfeği bulundu.

Yaralanan M.R.K. ve A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin

CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 yaşındaki anne, çocukları tarafından yatağında ölü bulundu

Çocukları odasına girdi, korkunç manzarayla karşılaştı
Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali

AK Partili isim hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti