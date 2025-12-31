Haberler

Osmaniye'de hırsızlar tarafından çalınan ürünler sahiplerine teslim edildi

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir minibüsle marketlerden çalınan sigara ve gıda malzemeleri, düzenlenen operasyonla bulunarak sahiplerine teslim edildi. Emniyet güçleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çalınan bir minibüsle 2 marketten sigara ve gıda malzemeleri çalarak kayıplara karışan şüphelilerle ilgili yürütülen çalışmalarda, çalınan ürünler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Olay, 25 Aralık 2025 tarihinde Düziçi ilçesine bağlı bağlı İrfanlı ve Cumhuriyet mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayının ardından Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin kaçış güzergahı ve çalınan malzemelerin bulunduğu yer tespit edildi. Çalışmalara, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de destek verdi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla ele geçirilen sigara ve gıda malzemeleri, market sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise emniyet güçleri tarafından aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.

Çalınan mallarına kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, "Olayın üzerinden çok az zaman geçmişken malımızı bize geri getiren tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden bizim için çalışan başta Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve emeği geçen tüm kurumlara minnettarız. Devletimizin polisinin bu hızı ve başarısı bizleri gururlandırdı" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

