Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kenevir ekimi yapmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kenevir ekimi yapmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekimi yapmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay yıl hapis cezasıyla aranan E.H. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye, Hisarcık, Kenevir, Sumbas, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title