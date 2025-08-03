Osmaniye'de Görme Engelliye Araç Çarpma Kazası

Osmaniye'de otomobil 54 yaşındaki görme engelli Bekir Önal'a çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinden ilerleyen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen görme engelli Bekir Önal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Önal yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bekir Önal, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE