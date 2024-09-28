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Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü

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Osmaniye'de tartıştığı yaşlı adamı sokak ortasında döven genç cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu yanında yaşanan olayda Ömer Ü. adlı gencin 75 yaşındaki Mehmet D.'yi acımasızca dövdüğü ve küfrettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

VALİ YILMAZ: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik osmaniye Politika 3-sayfa Şiddet

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Yorumlar (13)

Burak:

aileler neden insan gibi evlat yetiştiremiyorlar ?

75
3
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Doğrucu:

Akpnin gençleri yetiştirme şekli 23 yil sonunda başardılar

30
35
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masteng aston:

Ulke bu halde

47
2
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Mehmet Vatandaş:

Sokaklarda delikanlıyım diye gezer şimdi

29
1
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Ertan Demirel:

O.C. bu oluyor heralde

25
1
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Adil ÖZDEMİR:

Hakettiğinin kanunda karşılığı var ama onu uygulayabilecek hapishane mevcut değil. Ondan dolayı bir kapıdan girip diğerinden çıkar hiç bir halt yapamazsınız.

14
1
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cumali inan:

26’ıncı suç kaydı olan ne oldu ki ?

12
0
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Ibrahim Yarbey:

Bundan dolayi bireysel silahlanmaya evet diyorum. Devlet buna bir kolaylik getirsin istiyorum.. Kötülerin hepsi zaten silahli..Arti hangi yasta olursaniz olun spor yapmak gerek ki kendimizi birazda olsa savunabilelim.

3
0
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Halil null:

Yani hiç birşey yapmayacaklar. Her daim olduğu gibi.

0
0
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