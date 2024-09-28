Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu yanında yaşanan olayda Ömer Ü. adlı gencin 75 yaşındaki Mehmet D.'yi acımasızca dövdüğü ve küfrettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

VALİ YILMAZ: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.