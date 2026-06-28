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Osmaniye'de gökyüzünde gizemli ışık

Osmaniye'de gökyüzünde gizemli ışık
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde görülen ve ne olduğu belirlenemeyen parlak cisim, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süre ilerleyen cisim merak konusu oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde görülen ve ne olduğu henüz belirlenemeyen parlak cisim, vatandaşların dikkatini çekti.

Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyü Binboğa Mezarlığı çevresinde görülen parlak cisim, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Kısa süre gökyüzünde ilerlediği görülen cisim, ilçenin farklı noktalarından da fark edildi. Olay, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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