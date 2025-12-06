Osmaniye'deki feci kazada ölü sayısı 7 yükseldi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazanın, 05.00 sıralarında E-90 Otoyolu'nun O52-12-006 kilometresi, Osmaniye-Gaziantep istikametinde meydana geldiği belirtildi. H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı çekici ve ona bağlı 33 AGN 261 plakalı dorse, sağ şeritte lastiğinin patlaması nedeniyle durdu. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan, A.A. (42) yönetimindeki İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, duran çekiciye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Osmaniye Valiliği'nin açıklamasına göre vefat sayısı 7'ye yükseldi. Hayatını kaybeden yolcuların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Valilik açıklamasında, "Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Yol trafiğe kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - OSMANİYE