Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Yangın, Rızaiye Mahallesi 10044 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Evde bulunan vatandaşların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE