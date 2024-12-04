Osmaniye'de El Kaide Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu E.S. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Osmaniye'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu E.S. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu E.S.'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, il merkezinde kaldığı adreste 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. tutuklandı. - OSMANİYE