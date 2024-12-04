Üye Girişi
Haberler
Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı

Geri dönüş kapısı kapandı

 Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?

Osmaniye'de El Kaide Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de El Kaide Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu E.S. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu E.S. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu E.S.'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, il merkezinde kaldığı adreste 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Güzeller güzeli Kiraz'ın son hali
img

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama
img

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 4-5 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.