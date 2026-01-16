Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu M.E. ile A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda M.E. ve A.D. gözaltına alındı.Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. M.E. ve A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE