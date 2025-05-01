Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Osmaniye'de Çocukların Tehlikeli Oyun Anları Kamerada

Osmaniye'de Çocukların Tehlikeli Oyun Anları Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çocukların hareket halindeki yük vagonuna tutunarak oynadığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Tehlikeli oyunun ardından bir vatandaşın uyarısı sonucunda çocuklar bölgeden uzaklaştı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çocukların hareket halindeki yük vagonuna tutunup oyun oynadığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Toprakkale ilçesinde tren garında yük treni geçtiği sırada çocukların vagonu tutarak oynadığı tehlikeli oyun, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklardan biri vagona çıkarken, ikisi de koşarak trene asıldı. Çevredeki bir vatandaşın uyarısı üzerine çocuklar trenden inerek bölgeden uzaklaştı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.