Osmaniye'de Çocukların Tehlikeli Oyun Anları Kamerada
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çocukların hareket halindeki yük vagonuna tutunarak oynadığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Tehlikeli oyunun ardından bir vatandaşın uyarısı sonucunda çocuklar bölgeden uzaklaştı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çocukların hareket halindeki yük vagonuna tutunup oyun oynadığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Toprakkale ilçesinde tren garında yük treni geçtiği sırada çocukların vagonu tutarak oynadığı tehlikeli oyun, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklardan biri vagona çıkarken, ikisi de koşarak trene asıldı. Çevredeki bir vatandaşın uyarısı üzerine çocuklar trenden inerek bölgeden uzaklaştı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa