Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik mevkiinde elektrik iletim hattı kaynaklı çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler yangına 2 arazöz, 1 su ikmal tankı 10 kişi ile müdahale ederken, yangında yaklaşık 1 dekar alan yandı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa