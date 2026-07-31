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Osmaniye’de çalılık alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Osmaniye’de çalılık alanda başlayan yangın ormana sıçradı
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Osmaniye’de çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Osmaniye'de çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Osmaniye Yarpuz Mahallesi Türkü mevkiinde öğle saatlerinde çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz ve yaklaşık 100 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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