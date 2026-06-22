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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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Osmaniye'de iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan 66 yaşındaki Bayram Güloğlugil hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de çıkan bıçaklı kavgada 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Alibeyli Mahallesi'nde bulunan Yeni Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş G. ile Bayram Güloğlugil (66) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Güloğlugil için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Güloğlugil'inin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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