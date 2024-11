Osmaniye'de Bıçaklama Olayı Güvenlik Kamerasında

4 kişinin kovaladığı şahsın bıçaklanarak öldürüldüğü anlar kamerada

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi, Kamil Kara bulvarı'nda yaşandı. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle 32 yaşındaki Mustafa Güler isimli şahıs bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Kadirli'de bir hastaneye ardından da Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili yaptığı soruşturmada 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan bıçaklama anı ise bir işyeri kamerasına an be an yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; bıçaklanarak hayatını kaybeden Mustafa Güler'in 4 kişi tarafından kovalandığı ve bıçaklandığı görüldü. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.