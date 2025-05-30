Osmaniye'de Aile Hekimi Tehdit Edildi, Cam Kırıldı

Osmaniye'de Aile Hekimi Tehdit Edildi, Cam Kırıldı
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Osmaniye Merkez 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde, doktoru tehdit eden bir kişi, camları bıçakla kırarak olay çıkardı. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Osmaniye'de aile hekimini tehdit edip aile sağlığı merkezinin camını bıçakla kıran şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki Osmaniye Merkez 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 No'lu Aile Sağlık Merkez'inde gelerek sentetik ecza yazdırmak isteyen vatandaş görevli aile hekimi Mehmet Akif Habacı'nın bunu reddetmesi üzerine tehdit etti. Habacı'nın kendisini tehdit eden kişiden şikayetçi olması üzerine ve şüpheli tutuklandı. Daha sonra tutuklanan şüphelinin yakını aile sağlık merkezine gelerek doktorun şikayetini geri çekmesini istedi. Habacı'nın şikayetini geri çekmeyeceğini söylemesi üzerine sinirlenen şahıs yanında getirdiği bıçakla doktoru tehdit edip, sağlık merkezin camlarını kırdı. Olay anı sağlık merkezinin güvenlik kameralarına yansırken, bıçakla camları kıran şahıs kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Akif Habacı, kendisini tehdit eden şahıs hakkında şikayetçi olduğunu ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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