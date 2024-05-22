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Osmaniye'de Ablasını ve Eniştesini Öldüren Şahıs İntihar Etti

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, tartıştığı ablası ve eniştesini av tüfeğiyle öldüren Hacı Ahmet Cengiz'in intihar ettiği olay yaşandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, tartıştığı ablası Şadiye Özerli(41) ve eniştesi Yusuf Özerli'yi(46) av tüfeğiyle öldüren Hacı Ahmet Cengiz(33) intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önde cezaevinden çıkan Hacı Ahmet Cengiz daha önce tartışma yaşadığı ablası Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evine geldi. Ablası ve eniştesiyle tartışmaya başlayan Cengiz yanında getirdiği av tüfeğiyle ablası ve eniştesine ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Sabah oğlunun evine kahvaltıya gelen baba Ahmet Özerli oğlu ve gelinin cansız bedenlerini görünce durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Hacı Ahmet Cengiz'i de yaklaşık 1 kilometre ileride ölü olarak buldu. Cengiz'in ablası ve eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

Şadiye Özerli, Yusuf Özerli'nin ve Hacı Ahmet Cengiz'in cenazeleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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