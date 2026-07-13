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Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Osmaniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fakıuşağı Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan Dereobası ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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