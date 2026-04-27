Osmaniye'de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti: 2 gözaltı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Şehit Orhan Gök Mahallesi Devlet Hastanesi civarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Mert Mustafa Çalış, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Çalış, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - OSMANİYE

