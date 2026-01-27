Haberler

Osmaniye'de 1 haftada 92 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de 1 haftada 92 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 19-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 95 asayiş olayıyla ilgili 92 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi de adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de 1 haftada 95 asayiş olayında 92 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi de adli makamlara sevk edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 Ocak tarihleri arasında kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlar ve denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda meydana gelen 95 asayiş olayında 92 şüpheli yakalandı. Yapılan arama ve kontrollerde, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 milyon 600 bin makaron, 2 gram bonzai ve 35 sentetik ecza ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 17 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek