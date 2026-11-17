Osmaniye Cevdetiye'de kendi kendine hareket eden minibüsü esnaf frenleyerek durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde park halindeyken kendiliğinden hareket eden minibüsü fark eden esnaf, koşarak binip el freni çekili aracı vitese takıp fren pedalına basarak durdurdu. Esnafın zamanında müdahalesi olası bir kazayı önlerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye'de park halindeyken hareket eden minibüse koşarak müdahale eden esnaf, olası bir kazayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Cevdetiye beldesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadirli yönüne giden minibüsün sürücüsü, aracını yol kenarına park ederek indi. Bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başlayan minibüsü fark eden bölge esnafından Osman Keleş, koşarak araca yetişti. Yolcu kapısından minibüse binen Keleş, el freni çekili aracı vitese takıp fren pedalına basarak durdurdu.
Osman Keleş'in dikkati ve zamanında müdahalesiyle muhtemel bir kazanın önüne geçilirken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.