Osmaniye Bahçe'de otomobil virajda devrildi, sürücü hafif yaralandı

Osmaniye Bahçe'de otomobil virajda devrildi, sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Buğdacık köyünde meydana gelen kazada, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince müdahale edilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesine bağlı Buğdacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü kazada hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince müdahale edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı