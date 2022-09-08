Kaza yapan araç, bahçe duvarını yıkıp binaya çarparak durabildi 3. Sayfa Haberleri Kaza yapan araç, bahçe duvarını yıkıp binaya çarparak durabildiERZİNCAN Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir araç bahçe duvarını aşıp binaya çarparak durabildi. Kaza yapan araç, bahçe duvarını yıkıp binaya çarparak durabildi ERZİNCAN Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir araç bahçe duvarını aşıp binaya çarparak durabildi. Erzincan'da gece saatlerinde Ergenekon mahallesi Şehit Polis Orhan Dilekçi caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F. D. idaresinde ki 24 AAP 832 plakalı araç ile H.H., yönetimindeki 24 EU 018 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 24 AAP 832 plakalı araç önce bahçe duvarına çarparak duvarı yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya Erzincan Tragger 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kaza yapan araç, bahçe duvarını yıkıp binaya çarparak durabildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.