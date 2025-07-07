Osmangazi Köprüsü'nde İki Araçta Lastik Patladı

Osmangazi Köprüsü'nde İki Araçta Lastik Patladı
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Osmangazi Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobil ve minibüsün arka sol lastikleri patladı. Sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekmek zorunda kaldı. Geçmişte benzer olaylar yaşandığı bildirildi.

Osmangazi Köprüsü'nde peş peşe giden iki aracın lastikleri patladı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü'nde seyir eden 34 GSZ 257 plakalı otomobil ve peşinden gelen 16 BIC 588 plakalı minibüsün arka sol lastikleri peş peşe patladı. Sürücüler, araçlarını emniyet şeridine çekerek yardım bekledi. Köprüden aynı noktadan geçerken patlayan lastikler ise parçalanarak kullanılmaz hale geldi.

Daha önce de araç lastikleri patlamıştı

Öte yandan, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yapan çok sayıda araç sürücüsünün de aynı sıkıntıyı yaşadığı öğrenildi. 2023 yılı Eylül ayında ise peş peşe 10 araç köprüden geçerken lastikleri patlamıştı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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